السفيرة التركية: العلاقات التركية – الكويتية “مثالية” لاسيما في مجال الدفاع

إحياء النشيدين الوطنيين الكويتي والتركي في ذكرى يوم النصر التركي الـ103

أشادت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبي سونمز اليوم الأحد بالعلاقات التركية – الكويتية واصفة إياها بأنها “مثالية” بفضل توجيهات القيادة السياسية في البلدين.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة سونمز بمناسبة الذكرى ال103 لعيد النصر في تركيا بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وآمر لواء صالح المحمد الآلي (94) العميد ركن براك الفرحان ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى الكويت.

وأعربت سونمز عن سرورها باستمرار تطور العلاقات الأخوية بين البلدين لاسيما في مجال الدفاع والصناعات الملحقة له والتي توجت بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مايو من العام الماضي والذي وقعت خلالها اتفاقية (بروتوكول تنفيذ عقود مشتريات الصناعات الدفاعية بين الحكومات) والتي تفتح الطريق أمام المزيد من التعاون في هذا المجال.

وأكدت أن الجمهورية التركية خطت خطوات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية لتكتفي ذاتيا بنسبة تفوق ال80 بالمئة وقد انعكس ذلك على قدرة الجيش التركي وتقدمه الواسع مضيفة أن تركيا تبرز اليوم “كمورد موثوق للمعدات الدفاعية لشركائنا العالميين”.

وقالت سونمز إن الجيش التركي يستمر أيضا بالتطور من خلال الإصلاحات والتخطيط والتدريب المكثف والاستثمار في التكنولوجيا وتحديث المؤسسات التابعة له مبينة أنه “سيبقى حصنا منيعا للدفاع عن أمتنا وحاميا لها وكذلك قوة للاستقرار والسلام في المنطقة في ظل المستجدات الجيوسياسية المستجدة التي تواجه العالم اليوم”.

وسلطت الضوء على ضرورة إيقاف استمرار قتل الأبرياء في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي “والدي يرقى إلى إبادة جماعية مروعة” مؤكد دعم تركيا للمساعدات السخية التي تقدمها دولة الكويت وأنشطتها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.