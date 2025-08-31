الشؤون: صرف الدفعة الثالثة من حملة سداد ديون الغارمين لـ620 مواطنا

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم الأحد صرف الدفعة الثالثة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين التي شملت 620 مواطنا ومواطنة تراوحت مديونياتهم بين 10 و15 ألف دينار كويتي ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من الدفعات الثلاث إلى 1811 مواطنا ومواطنة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجمالي المبالغ المصروفة في الدفعات الثلاث حتى الآن بلغ أحد عشر مليونا ومئة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وستين دينارا كويتيا واثنين وأربعين فلسا وذلك من حصيلة الحملة التي تجاوزت 15 مليون دينار مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس جدية الدولة في معالجة قضايا المواطنين المعسرين.

وبينت أن ملفات المستفيدين من الدفعة الثالثة أرسلت إلى إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل لمباشرة إجراءات الصرف على أن تصل الإشعارات إلى المستفيدين عبر تطبيق (سهل) فور استكمال الإجراءات الرسمية.

وأكدت أن اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية تواصل دراسة الملفات وفق الضوابط المحددة في مقدمتها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة في عامي 2023 و2024 وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ مع وجود ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.

كما أكدت أن الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين تجسد توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على مد يد العون للمواطنين المعسرين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك الاجتماعي مشيرة إلى أن دراسة المزيد من الملفات مستمرة تمهيدا لصرف دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.