النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق موضوعات مشتركة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السفير الدكتور محمد الحسان أوجه التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين دولة الكويت والأمم المتحدة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الشيخ فهد اليوسف أكد خلال استقباله السفير الحسان في قصر بيان في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد حرص دولة الكويت على مواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

بدوره أعرب السفير الحسان وفق البيان عن تقديره لدور دولة الكويت وجهودها المساندة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان أن اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.