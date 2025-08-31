متحف الفضاء: أحداث وظواهر فلكية مميزة في سماء الكويت خلال سبتمبر المقبل

متحف الفضاء التابع لمركز عبدالله السالم الثقافي

أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الأحد أن هناك أحداثا وظواهر فلكية مميزة ستتم مشاهدتها بوضوح في سماء الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المتحف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الظواهر تعد وصفا عاما لأي حدث مميز يحدث في الكون مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر أو مرور المذنبات أما الحدث فهو أمر محدد ومتكرر بشكل مستمر مثل أطوار القمر وزخات الشهب والاقتران بين الكواكب وتقابلها.

وذكر أن أولى الظواهر المميزة لهذا الشهر ستكون مساء الأحد 7 سبتمبر وهو خسوف القمر وسيرى بشكل كلي بوضوح في دولة الكويت والخليج العربي ويعتبر الأول في سماء الكويت والأخير أيضا لهذا العام.

وأوضح أن خسوف القمر الكلي هو أحد الظواهر المميزة التي لا تتكرر باستمرار في الموقع الجغرافي الواحد مبينا أن آخر خسوف كلي للقمر في الكويت كان في عام 2018.

وقال إن كوكب زحل سيكون لامعا بشكل مميز وهو في وضع التقابل يوم الأحد 21 سبتمبر ويستمر هذا الحدث لعدة ليال يمكن خلالها مشاهدة تفاصيل الكوكب بشكل أكثر وضوحا خاصة عند استخدام التلسكوبات.

وبين أنه في يوم الاثنين 22 سبتمبر سيحدث المنقلب الخريفي نتيجة الدوران السنوي للأرض حول الشمس فتتعامد الأشعة الشمسية على خط الاستواء مرتين في العام إحداهما عند بداية الربيع (الاعتدال الربيعي) في 20 مارس وفي المرة الثانية عند بداية الخريف (الاعتدال الخريفي) في 22 سبتمبر ويتساوى أيضا الليل والنهار عند خط الاستواء ويعتبر هذا الحدث نهاية فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الارضية.

وأفاد أنه في يوم السبت 27 سبتمبر ستكون بداية مظاهر فصل الخريف حيث يتساوى عدد ساعات الليل بالنهار في الكويت حيث تشرق الشمس في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 39 صباحا وتغرب في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 39 مساء.

وأوضح أن فصل الخريف يعتبر من أقصر المظاهر من بين فصول السنة في البلاد إذا ما تمت مقارنتها بفصل الصيف حيث يلاحظ اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس إلى 60 درجة.

واشار الى أن متحف الفضاء سيقوم في 4 سبتمبر باستعراض الظواهر الفلكية لهذا الشهر في عرض حي في القبة السماوية ضمن برامجه العلمية الشهرية والتي من خلالها سيتم تجسيد تلك المشاهد وفق الحساب الفلكي الدقيق.

ودعا محبي الظواهر الفلكية لحضور عرض القبة السماوية للتعرف على الظواهر الفلكية والاحداث من خلال الأجهزة والمعروضات التي يمتلكها وحضور فعالية خسوف القمر التي سيتم فيها رصد وتوثيق الظاهرة مباشرة لافتا إلى أنه يمكن للجمهور التعرف على جميع فعاليات وانشطة المركز من خلال موقعه الالكتروني وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.