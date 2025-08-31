سمو أمير البلاد يستقبل وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد ووكيل الديوان الأميري بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله – معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.