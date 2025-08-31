أمين عام مجلس التعاون: الاجتماع الوزاري الـ165 والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان ينعقدان غدا في الكويت

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع الوزاري الـ165 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد غدا الاثنين في دولة الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأضاف البديوي في بيان صحفي اليوم الأحد أنه عقب الاجتماع سيعقد أيضا الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان برئاسة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا.

وأوضح أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) في الكويت والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وعن الاجتماع الخليجي – الياباني أفاد بأنه يأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون في تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم حيث سيتناول مناقشة عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك بين الجانبين إضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.