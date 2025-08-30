وزارة الكهرباء: اندلاع حريق في مشروع قيد الإنشاء ولا إصابات

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت اندلاع حريق في مشروع أبراج المطلاع قيد الإنشاء التابع لمشروع تعزيز الشبكة المائية.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة جوهر حياة في بيان صحفي أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية واقتصر على بعض الأضرار المادية مشيرة إلى أن الموقع تحت مسؤولية مقاول المشروع.

وقالت حياة إنه جار السيطرة على الحريق من قبل قوة الإطفاء العام مؤكدة استمرار الوزارة في متابعة المشروع وفق الخطط الزمنية المعتمدة بما يضمن تعزيز الشبكة المائية وتلبية احتياجات المناطق السكنية الجديدة.

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وتقدمت الوزارة بخالص الشكر والتقدير لقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتواجد الفوري في موقع الحادث.