الإمارات تسير السفينة الـ9 ضمن حملة “الفارس الشهم 3” بحمولة 7 آلاف طن مساعدات إلى غزة

سفينة حمدان الإنسانية التاسعة تحمل مساعدات إلى غزة

أعلنت الإمارات اليوم السبت إبحار سفينة حمدان الإنسانية التاسعة ضمن عملية (الفارس الشهم 3) من ميناء خليفة بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متجهة إلى ميناء العريش في مصر تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن إجمالي حمولة السفينة يبلغ 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة وتشمل 5000 طن من الطرود الغذائية و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.

وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي امتدادا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية (الفارس الشهم 3) التي تجسد التزام الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.