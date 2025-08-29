سفير الكويت لدى السويد يعرب عن تقديره لجهود متحف “آرك ديس” في حفظ الوثائق التاريخية

سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد محمد حياتي خلال زيارته والأمين العام للبرلمان السويدي انغفار ماتيسون لمتحف "آرك ديس"

أعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد محمد حياتي عن تقديره لجهود المتحف الوطني السويدي للهندسة المعمارية والتصميم (آرك ديس) في حفظ الوثائق التاريخية المهمة مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين في مجالات العمارة والتصميم الهندسي.

وذكرت سفارة الكويت في السويد في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها السفير حياتي والأمين العام للبرلمان السويدي انغفار ماتيسون اليوم الجمعة لمتحف (آرك ديس) الذي يحتوي على الأرشيف الخاص بتصميم أبراج الكويت الذي صممته المعمارية السويدية الدانماركية الراحلة مالين بيورن إلى جانب زوجها المعماري السويدي الراحل سون ليندستروم من خلال الشركة السويدية (في بي بي) التي تحمل حاليا اسم شركة (سويكو) الهندسية.

وأوضح البيان أنه كان في استقبال السفير حياتي والأمين العام ماتيسون مدير المتحف كارين نيلسون وعدد من مسؤولي المتحف بحضور جو ليندستروم نجل المعماري السويدي سون ليندستروم.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار إبراز الروابط المشتركة واستكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمارة والتصميم وحفظ التراث الذي يجمع البلدين الصديقين مشيرا إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بحلول الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن حياتي وماتيسون اطلعا خلال الزيارة على الأرشيف والمواد الأصلية المتعلقة بتصميم أبراج الكويت والمراحل التي مر بها إعداد التصميم كما قدم مسؤولو (آرك ديس) شرحا حول محتويات الأرشيف والرسومات الأولية للتصميم وكذلك جزء من أرشيف المصممة المعمارية مالين بيورن الذي تم إهداؤه للمتحف بعد وفاتها من جو ليندستروم.

ونقل البيان عن القائمين على المتحف تأكيدهم حرصهم على صون هذا الإرث الثقافي المعماري المشترك كونه تجسيدا للقدرات السويدية المتقدمة في مجال التصميم الهندسي والمعماري الحديث الذي رافقه تقدير واهتمام من دولة الكويت لبناء هذا الصرح الذي تحول الى معلم تاريخي لها.

وقال السفير حياتي بهذه المناسبة إن “أبراج الكويت ليست مجرد عنوان للحداثة في الكويت بل هي أيضا شاهد على التعاون المثمر بين الكويت والسويد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.

وشدد على أن الأبراج ما زالت تمثل رمزا للفن الهندسي المعاصر المستمد من الإرث التاريخي المتأصل لدولة الكويت الأمر الذي جعله يحظى باعتراف عالمي باعتباره معلما بارزا من عمارة الخليج الحديثة.

كما أشار السفير حياتي إلى أن أبراج الكويت ليست فقط المشروع الوحيد الذي صممته الشركة السويدية حيث صممت أيضا أبراج المياه بالكويت.

من جانبه قال جو ليندستروم إن هذا المشروع يحمل مكانة خاصة لدى أسرته التي عملت على تصميمه وإنه الى جانب والده والراحلة مالين بيورن عمل هو أيضا بصفته معماريا على متابعة تصميم المشروع والإشراف على أجزاء من مراحل بنائه التي توجت بافتتاحه رسميا عام 1979.