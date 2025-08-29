تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام سفن وطائرات الاحتلال

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة أنهت جميع علاقاتها التجارية مع الاحتلال، في خطوة وصفها بأنها تأتي احتجاجاً على الحرب في غزة.

وقال فيدان، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في القطاع، إن بلاده “قطعت العلاقات التجارية مع الاحتلال بشكل كامل”.

وأوضح أن أنقرة لم تعد تسمح للسفن التركية بالتوجه إلى موانئ الاحتلال، كما منعت دخول طائرات الاحتلال إلى أجوائها.

وأضاف الوزير أن أنقرة أوقفت بالفعل تعاملاتها التجارية مع الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيراً إلى أن “جميع الدول التي كانت تعارض حل الدولتين باتت مقتنعة الآن أنه لا بديل عنه”.

ولفت فيدان إلى أن الاحتلال “يسعى إلى إدخال دول المنطقة في حالة فوضى”، مؤكداً في الوقت نفسه معارضة تركيا “لكل الخطط الرامية إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة”.