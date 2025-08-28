وزير الصحة: رعاية الكفاءات الطبية الوطنية أولوية في استراتيجية الوزارة

وزير الصحة رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية "كيمز" الدكتور أحمد العوضي يلقي كلمته

أكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس أن رعاية الكفاءات الوطنية الطبية “أولوية في استراتيجية الوزارة” مشيدا بالدور الرائد للمعهد في إعداد وتأهيل أطباء المستقبل.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي خلال اليوم التوعوي المخصص للأطباء حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية في كليات الطب والذي أقيم تحت رعايته بحضور قيادات صحية.

وأوضح الوزير العوضي وفق بيان صادر عن وزارة الصحة أن (الوزارة) تحرص على تهيئة بيئة تعليمية وتدريبية تدعم التميز والإبداع وتواكب التطورات العالمية في التعليم الطبي.

وأضاف أن الاستثمار في الطاقات الطبية الشابة ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويعزز مكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا.

وتضمن اليوم التوعوي تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لآلية العمل ببرنامج التدريب الأساسي إلى جانب استعراض برامج البورد الكويتي والبعثات الدراسية بما يسهم في تعريف الأطباء المستجدين بمساراتهم العلمية والعملية المقبلة وتمكينهم من الانخراط في برامج تدريبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وخصصت مكاتب لجميع البرامج التدريبية والوحدات والأقسام العاملة بالمعهد لإتاحة الفرصة أمام الأطباء لطرح استفساراتهم واقتراحاتهم بصورة مباشرة.