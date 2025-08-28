وزيرة الشؤون: إحالة ملف مخالفات جمعية تعاونية إلى النيابة وعزل رئيس مجلس إدارتها

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة اليوم الخميس قرارا بعزل رئيس إحدى الجمعيات التعاونية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوزارة كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية تستوجب المساءلة ما ترتب عليه إصدار قرار العزل حماية لمصالح المساهمين وضمانا لسلامة العمل التعاوني.

وأضافت أن الوزارة أحالت الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة بما في ذلك المخالفات المنسوبة إلى عدد من مجالس إدارات سابقة وحالية إضافة إلى بعض الموظفين العاملين في الوزارة مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت تجاوزه.

وشددت على أن لا أحد فوق القانون وأن العمل التعاوني أمانة مجتمعية تستوجب الالتزام بالشفافية والنزاهة مؤكدة أن كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي سيحاسب وفقا لأحكام القانون.

وأكدت أن (الشؤون) ماضية في تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية ولن تتهاون في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني أو بمصالح المواطنين وستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من يثبت تورطه.