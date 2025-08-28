النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل سفير مصر بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت أسامة شلتوت وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بالجهود المتميزة التي بذلها السفير شلتوت خلال فترة عمله وما قدمه من إسهامات بارزة في سبيل تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه أعرب السفير شلتوت عن بالغ شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه من دعم وتعاون طوال فترة عمله مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين.