الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة إلى حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما شديد الحرارة إلى حار نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

ولفت مدير الإدارة بالندب ضرار العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.