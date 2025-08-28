إقلاع الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان من المساعدات الإغاثية لغزة

الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الثاني إلى الأردن

أقلعت صباح اليوم الخميس من قاعدة عبدالله المبارك الجوية الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الثاني متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في الأردن محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد الأمين العام في الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في قطاع غزة مشددا على عزم الجمعية مواصلة تقديم المساعدات بشكل عاجل بغية سد الحاجة الملحة والضرورية لمتطلبات الحياة الأساسية هناك.

وأضاف المنديل أن هذه الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الثاني تأتي تلبية للتوجيهات السامية من القيادة الحكيمة للبلاد تجسيدا لموقف الكويت الثابت في نصرة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الإنسانية العصيبة.

وذكر أن الجمعية تكثف جهودها بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصول المساعدات بسرعة وفاعلية مثمنا في الوقت ذاته التعاون الكبير مع وزارات الخارجية والدفاع والشؤون والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية التي قدمت جميع التسهيلات اللازمة للجسر الجوي.

وكشف أن جمعية الهلال الأحمر المصري ستتولى اليوم الخميس إدخال الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من دولة الكويت عبر معبر (كرم أبوسالم) مبينا أن المساعدات ستسلم إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على الأسر المتضررة في القطاع.

وأكد المنديل أن الجمعية تتابع عن كثب احتياجات الأشقاء في غزة عبر شركائها الإنسانيين معبرا عن الامتنان للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على حرصهم الدائم في دعم الشعوب المنكوبة وتخفيف معاناتها.

وأعرب عن الشكر لمتبرعي حملة (فزعة لغزة) التي عكست أصالة المجتمع الكويتي وتلاحمه مع القضايا الإنسانية العادلة مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستظل حاضرة في كل أزمة إنسانية باعتبار أن العمل الإنساني رسالة سامية ومسؤولية لا تتوقف عند حدود.