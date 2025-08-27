وزير الدفاع اللبناني: الكويت أول من يساعد لبنان ومحور لقاءاتي فيها تمثل بدعم جيشنا لحصر السلاح بيد الدولة

وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن دعم الجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ قرار مجلس الامن رقم (1701) القاضي بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية كان محور لقاءاته خلال الايام الماضية مع المسؤولين في الكويت “التي تعد اول من يساعد لبنان في هزاته السياسية والإنسانية”.

وقال الوزير منسى في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء في ختام زيارته الرسمية إلى البلاد ان هذه الخطوات تتطلب تجهيزات ضخمة للجيش اللبناني الذي تنقصه العديد من المعدات لتنفيذ تلك المهمة.

وبسؤاله حول امكانية الدولة اللبنانية في تنفيذ بنود القرار (1701) أفاد أن الجيش اللبناني سيقوم بتنفيذ هذه المهمة حيث صدر عن مجلس الوزراء قرار بوضع خطة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة في الجنوب ومن كافة الاراضي ومن المجموعات المسلحة في لبنان.

وأضاف أن الرئيس اللبناني جوزاف عون قام وسيقوم بزيارات الى جميع الدول العربية والاوروبية وخصوصا الخليجية لكي يحصل على الدعم الكافي لتنفيذ هذه الخطة ودعم الجيش اللبناني.

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين اكد الوزير منسى عمقها وتجذرها مستذكرا “اليد الكويتية التي امتدت للبنان في سنوات الحرب وما زالت لحل الازمة وتقارب اللبنانيين مع بعضهم البعض” وانها اول من يساعد لبنان في هزاته السياسية والانسانية.

واضاف ان هذه العلاقة الطيبة مازالت وستظل محل اهتمام من قبل القادة في كلا البلدين “وهذا ما لمسناه خلال الزيارة”.

واستذكر موقف لبنان من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 اذ كان اول دولة عربية تستنكر وتندد بالغزو “وهذا الموقف لم ينسه الاخوة الكويتيون”.

وحول الزيارة ولقاءاته مع القيادة السياسية والمسؤولين الكويتيين أكد منسى ان اللقاءات كانت إيجابية وبناءة وأن المسؤولين الكويتيين “أبدو استعدادهم لدعم لبنان وحكومته وجيشه بالتأكيد” مضيفا انه بحث مع القيادة الكويتية ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس اللبناني الاخيرة للكويت التي ابدت استعدادها للوقوف الى جانب لبنان.

وعن عودة السياحة الى لبنان ومدى قدرة تأمين هذا الرافد أكد الوزير منسى أن بلاده جادة في إعادة لبنان كما كان “وهناك خطوات قمنا بها منذ اكثر من شهرين بهدف تحسين السياحة ومن يزر لبنان يلمس الفرق فالتأمين بدأ من المطار وصولا الى فرضه في الشارع وداخل المناطق”.

وحول ملف إعادة اعمار لبنان قال ان هذا الملف لم يطرح خلال الزيارة التي انحصرت في ملف دعم الجيش “إلا اننا متأكدون ان الاشقاء العرب والخليجيين سوف يساعدون لبنان في هذا الموضوع” مشددا على “اننا حاليا نسعى لفرض الامن والاستقرار”.

وأعرب الوزير منسى عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح لما وجده من حفاوة وترحيب.