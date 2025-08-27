الداخلية: ضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لإستقدام العمالة مقابل مبالغ مالية

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لأي محاولات استغلال العمالة الوافدة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة مكونة من 3 مواطنين و3 مصريين تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.

وقد تبين أن المضبوطين يستغلون تراخيص شركات وعددها 28 شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 – 1000 دينار للعامل الواحد، مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 و250 دينارا لكل عامل لإضافة بياناته على النظام.