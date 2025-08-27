الداخلية: ضبط متهم من أرباب السوابق ينتحل صفة رجال الأمن وبحقه عدة قضايا سرقة

المتهم مع المضبوطات

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي للحد من الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، تمكنت إدارة مباحث محافظة حولي – مكتب مباحث السالمية – من ضبط شخص ينتحل صفة رجال الأمن متورط في عدة قضايا سرقة مركبات ولوحات معدنية وإتلاف عمدي لإحدى المركبات، والتي سبق أن قيدت ضد مجهول في مخفر شرطة السالمية.

وبعد متابعة مكثفة وتحريات موسعة، تمكن رجال المباحث من رصد المتهم في منطقة النهضة وهو يقود مركبة بلوحات مسروقة، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم كويتي الجنسية من أرباب السوابق، وبحوزته مركبة مسروقة، ومواد مؤثرة عقليًا، وبدلة عسكرية، كما أرشد عن مركبة أخرى أخفاها في منطقة النهضة.

وبعد استصدار الإذن القانوني من النيابة العامة وتفتيش مسكنه، عثر على عدد كبير من المسروقات أبرزها: ملابس ورتب عسكرية، مسدس دمية، غلاف هويات عسكرية، أصفاد (كلبيات) وسديري، فليشر خاص بالمباحث، ذخائر حية لسلاح نوع M16.

كما أقر المتهم بسرقة عدد (3) محلات خياط عسكري في منطقة الرقعي والاستيلاء على ملابس عسكرية، وأفاد بإخفاء جزء منها في مسكنه.

وبعد حصر القضايا المسجلة ضده، تبين تورطه في سرقة مركبات ولوحات معدنية بعدة مناطق «السالمية – الأندلس – الظهر»، وقضايا سرقة محلات خياط عسكرية، وقضية إتلاف عمدي، كما تبين من خلال الاستعلام الأمني أنه مطلوب على أكثر من قضية جنائية، ومن أرباب السوابق في قضايا مماثلة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.