سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لاستعراض آلية الاستغلال الأمثل للإطارات المستعملة وحماية البيئة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير النفط طارق سليمان الرومي.

واستعرض الاجتماع آلية تنفيذ الجهات المعنية للإستغلال الأمثل للإطارات المستعملة وسبل حماية البيئة عن طريق إعادة تدويرها وبما يضمن تحقيق عوائد مالية للميزانية العامة للدولة.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل للاستفادة من الإطارات المستعملة عبر الاستخدام الأمثل للحلول الصناعية المبتكرة في جميع مراحل إعادة التدوير وبما يراعي المحافظة على سلامة وجودة النظم البيئية في الدولة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح عتيق الماجد وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.