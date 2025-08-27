والدا فتى أميركي يتهمان “تشات جي بي تي” بتشجيع نجلهما على الانتحار

تشات جي بي تي

رفع والدا فتى في السادسة عشرة من كاليفورنيا أقدم على الانتحار دعوى على شركة “أوبن إيه آي” معتبرين أن أداتها القائمة على الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” شجّعت نجلهما على فعلته وزوّدته تعليمات مفصّلة.

وأكد ماثيو وماريا راين في دعوى رفعاها الاثنين في سان فرانسيسكو أن علاقة حميمة نشأت بين “تشات جي بي تي” ونجلهما آدم واستمرت شهورا بين عامَي 2024 و2025، قبل أن ينتحر.

وأضاف نص الدعوى الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن “تشات جي بي تي”، خلال آخر محادثة له مع آدم في 11 نيسان/أبريل 2025، ساعد الفتى على سرقة فودكا من منزل والديه، وقدم تحليلا فنيا للحبل الذي صنعه، مؤكدا له أنه “صالح لتعليق إنسان”.

وعُثِر على آدم ميتا بعد ساعات قليلة، بعد استخدامه هذه الطريقة.

ونصت الدعوى على أن “هذه المأساة ليست خللا أو حدثا غير متوقع”. واضافت أن “+تشات جي بي تي+ عمل تماما كما صُمم له، إذ كان يشجّع آدم ويؤيد باستمرار كل ما كان الفتى يعبّر عنه، ومن ذلك أفكاره الأكثر خطورة وتدميرا للذات، بطريقة بدت شخصية جدا”.

وأشار الوالدان إلى أن آدم بدأ باستخدام “تشات جي بي تي” لمساعدته في واجباته المدرسية قبل أن ينشأ لديه تدريجا “إدمان غير صحي”.

وأوردت الدعوى مقتطفات من محادثات قال فيها “تشات جي بي تي” للمراهق “أنت لست مدينا لأحد ببقائك على قيد الحياة”، وعرض عليه مساعدته في كتابة رسالة وداعه.

وطلب ماثيو وماريا راين تعويضات عطل وضرر، وحضّا المحكمة على فرض تدابير سلامة، من بينها الإنهاء التلقائي لأي محادثات تتناول إيذاء النفس، وتوفير إمكان رقابة أبوية على القاصرين.

ورأت رئيسة منظمة “تِك جاستيس لو بروجكت” Tech Justice Law Project غير الحكومية التي تمثّل الأهل ووكلائهم القانونيين ميتالي جاين في تصريح لوكالة فرانس برس أن “حض شركات الذكاء الاصطناعي على أخذ السلامة على محمل الجد يتطلب ضغطا خارجيا يأتي على شكل دعاية سيئة وتهديدات تشريعية ومخاطر قضائية”.

وتشارك المنظمة أيضا في دعويين مماثلتين على منصة “كاراكتر إيه آي” Character.AI، وهي منصة دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي تلقى إقبالا من المراهقين.

واعتبرت منظمة “كومن سنس ميديا” Common Sense Media الأميركية غير الحكومية أن الدعوى المقدمة الثلاثاء ضد “أوبن إيه آي” تؤكد أن “استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الرفقة، بما في ذلك استخدام أدوات مساعدة عامة مثل +تشات جي بي تي+ للاستشارات النفسية، يشكل خطرا غير مقبول على المراهقين”.

وأضافت المنظمة “إذا أصبحت منصة ذكاء اصطناعي بمثابة +مدرب انتحار+ لمراهق ضعيف، فيجب أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار جماعي”.