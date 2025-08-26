شرطة لندن توجه اتهامات إلى 67 شخصا لدعمهم منظمة “فلسطين أكشن”

منظمة "فلسطين أكشن"

أعلنت شرطة لندن الثلاثاء أنها وجهت اتهامات إلى 67 شخصا بسبب إظهار دعمهم لمنظمة التحرك من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) المحظورة. وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة في عدة مواعيد في تشرين الأول/أكتوبر، ويواجهون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر إذا ثبتت إدانتهم.

حظرت الحكومة البريطانية منظمة “فلسطين أكشن” في تموز/يوليو وصنفتها إرهابية بعد أيام من قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ودانت جماعات لحقوق الإنسان الحظر ووصفته بأنه تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

وأوقف أكثر من 700 شخص، معظمهم خلال تظاهرات، منذ حظر المنظمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأكدت شرطة لندن في بيانها أنه تم توجيه اتهامات إلى 64 شخصا فيما يتعلق باحتجاجات أقيمت في وسط لندن في موعدين الشهر الماضي، كما وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص آخرين أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية الإثنين توقيف كاتب السيناريو المعروف بول لافيرتي للاشتباه في دعمه منظمة فلسطين أكشن خلال احتجاج في إدنبرة.

والأسبوع الماضي، تعهدت الكاتبة الإيرلندية سالي روني التبرع بعوائد مسلسلين اقتبستهما هيئة بي بي سي من كتابين لها لمنظمة فلسطين أكشن.