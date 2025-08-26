قطر تدعو الأطراف الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للرد على مقترح الوساطة

الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

دعت قطر اليوم الثلاثاء الأطراف الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للرد على مقترح الوساطة مؤكدة أن انخراطها ومصر منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة في وساطة جادة يأتي انطلاقا من وجود جدية مفترضة لدى الأطراف للوصول إلى اتفاق.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية أن حركة (حماس) الفلسطينية سبق وأن أعلنت موافقتها على المقترح الجديد لإيقاف إطلاق النار الذي يتوافق إلى حد كبير مع مطالب الاحتلال الإسرائيلي السابقة غير أنه لم يقدم حتى الآن أي رد رسمي على مقترح الوسطاء.

وأهاب الأنصاري بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي للرد على مقترح الوساطة “لأن الكرة الآن في ملعب” طرف الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق لكننا ما زلنا ننتظر ردا رسميا وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها”.

ولفت إلى أن قطر ومصر لم تعيرا اهتماما لمكان عقد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي وهو ايقاف إطلاق النار مبينا أن التصريحات المتداولة بشأن تغيير مكان المفاوضات تأتي في إطار المناورات السياسية فيما يبقى الأهم هو رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح.

وأشار إلى مرور نحو عشرة أيام على وصول رد (حماس) بالموافقة على المقترح دون أن يقابله رد رسمي من الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن الوسطاء على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى لدفع العملية التفاوضية.

وشدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات “غير رسمية” تصدر لاعتبارات سياسية داخلية في الاحتلال لافتا إلى أن دولة قطر ترحب بمشاركة مختلف الأطراف الدولية في جهود الوساطة.

وأعرب الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في غزة مشيرا إلى أن استهداف أكثر من 100 صحفي لا يمكن أن يكون “خطأ” وإنما محاولة لطمس الحقائق.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لإيقاف استهداف الصحفيين وطواقم الإسعاف والمدنيين مؤكدا أن “من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها”.

وفي سياق متصل أشار إلى استمرار جهود الوساطة القطرية في ملفات إقليمية ودولية من بينها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو معربا عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المنخرطة في هذا المسار ومؤكدا التزامها بمواصلة مساعيها للوصول إلى اتفاق. وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت الثلاثاء الماضي أن حركة (حماس) أبلغت الوسطاء بموافقتها على المقترح الجديد لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن المقترح الجديد يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ويشمل إيقافا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلاله تبادل عدد من الأسرى إلى جانب إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق.