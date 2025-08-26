مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26-8-2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري حول آخر التفاصيل المتعلقة بجناح دولة الكويت في معرض (إكسبو أوساكا 2025) في اليابان ويحمل عنوان (منارة المستقبل) خلال الفترة من 13 إبريل الما?ضي حتى 13 أكتوبر المقبل موضحا معاليه أن جناح دولة الكويت في معرض (إكسبو أوساكا 2025) الذي اجتذب أعدادا كبيرة من الزوار يسلط الضوء على دور دولة الكويت في دعم الفنون والثقافة والتعليم ويؤكد دعم الابتكار وريادة الأعمال بين فئة الشباب الذين يعتبرون عماد المستقبل ومحرك التنمية ويعكس الجذور التاريخية العميقة للبلاد مؤكدا معاليه أهمية هذه المعارض العالمية في بناء الجسور الثقافية والاقتصادية ونقل الصورة الحقيقية عن الكويت للعالم.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره للجهود التي يبذلها معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري وقياديي ومسؤولي وزارة الإعلام والقائمين على الجناح الكويتي في إبراز الدور الحضاري لدولة الكويت والتقدم الذي وصلت إليه في كافة المجالات لاسيما التاريخية والتعليمية والثقافية والفنية.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مقترح معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري بشأن إقامة يوم الكويت الرياضي ليكون يوم السبت الموافق 7-2-2026 لإتاحة مشاركة جميع الفئات العمرية بصورة أكبر وأكثر فاعلية في هذا اليوم الرياضي ولتحقيق الغاية المنشودة.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة ومسؤولي الوزارة بشأن الإنجازات النوعية لإدارة رعاية الأحداث والخطط التطويرية لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية ومن ضمنها الخدمات المتكاملة التي يقدمها مجمع رعاية الأحداث الجديد للنزلاء كما تطرق العرض إلى البرامج المقدمة لرعاية وتأهيل الأحداث إلى جانب الخطط والمشاريع المستقبلية كما سلط العرض الضوء على جهود الوزارة في تعزيز الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان لفئة الأطفال والمراهقين المعرضين للانحراف إضافة إلى جهود تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة مع هذه الفئات بالتعاون مع الجهات المختصة بما يعكس التزام الوزارة بتطوير خدماتها وفق أعلى المعايير الدولية.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على جهودهم المبذولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لرعاية الأحداث.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري وقياديي ومسؤولي بلدية الكويت بشأن إطلاق تطبيق شكاوى بلدية الكويت «139 لتعزيز التواصل مع الجمهور اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل بحيث يتم تقديم الشكاوى إلكترونيا على الهواتف الذكية بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل خدمات بلدية الكويت للمواطنين والمقيمين حيث يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تقديم الملاحظات والشكاوى بشكل مباشر وسريع مع متابعة من قبل المعنيين ببلدية الكويت حتى يتم معالجة الشكوى كما يعمل التطبيق على تطوير قنوات التواصل بين الجمهور وبلدية الكويت وتوفير الخدمات الإلكترونية لمعالجة الشكاوى والملاحظات بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لمعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري وقياديي ومسؤولي وموظفي بلدية الكويت على جهودهم المبذولة لتطوير الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والمقيمين وسرعة التحول الرقمي لإنجاز كافة المعاملات إلكترونيا.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.