وزارة التجارة: جولات تفتيشية مكثفة لحماية المستهلك تزامنا مع العودة إلى المدارس

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

ذكرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق تزامنا مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة فيصل الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “فرق التفتيش تركز في حملاتها على متابعة أسعار المستلزمات المدرسية والتحقق من الفواتير لضمان عدم استغلال زيادة الطلب في هذه الفترة”.

وأضاف أن “هذه الجولات تستهدف التأكد من التزام محال القرطاسية والأدوات المكتبية بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة بما يضمن حماية المستهلك”.

وأوضح الأنصاري أن الحملات تشمل مختلف المحافظات والأسواق الرئيسية والفرعية حيث يجري التفتيش على محال القرطاسية والأدوات المكتبية للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة.

ولفت إلى أن فرق التفتيش تعمل على رصد أي ممارسات مخالفة أو محاولات لفرض زيادات مصطنعة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد الأنصاري أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو مخالفة القوانين المنظمة للأسواق مبينا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المستهلك وضمان توفر احتياجاته المدرسية بأسعار عادلة.