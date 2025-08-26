وزارة الصحة تطلق حملتها السنوية للإصحاح البيئي في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة حملتها السنوية الشاملة للاصحاح البيئي ومكافحة الحشرات والقوارض في المدارس الحكومية والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة المدرسية من مسببات العدوى.

وقالت رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة الدريويش في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن “الحملة شملت حتى الآن معالجة 375 مدرسة من أصل 915 مدرسة على مستوى الدولة موزعة على مختلف المحافظات من بينها 112 مدرسة في العاصمة و58 في حولي و35 في الفروانية و61 في مبارك الكبير و44 في الأحمدي و65 في الجهراء”.

وأضافت أن “الهدف من الحملة هو توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة والهيئات التعليمية عبر تطبيق أساليب مكافحة آمنة تراعي الصحة العامة وتحافظ على البيئة”.

وأوضحت الدريويش أن حملات الإصحاح البيئي مستمرة في جميع مناطق الكويت بهدف معالجة أي خلل قد يجعل البيئة مناسبة لانتشار الأمراض أو تكاثر الآفات مشيرة إلى أن وزارة الصحة تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود القوارض أو الحشرات الطبية عبر الخط الساخن (151) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.