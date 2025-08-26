السعودية تدين بشدة استمرار انتهاكات الاحتلال وتوغله داخل الأراضي السورية

العلم السعودي

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين الطرفين عام 1974.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن هذا التصعيد يأتي في ظل توتر الأوضاع بمحافظة السويداء مؤكدة دعم المملكة الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمحافظة على السلم الأهلي وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية.

وشددت على رفض المملكة القاطع لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا داعية جميع مكونات الشعب السوري إلى الاحتكام للعقل وتغليب الحكمة ولغة الحوار والتكاتف فيما بينهم للمضي في استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.

وجددت المملكة وفق البيان دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومساندتها في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية والوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا.