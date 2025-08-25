×
×

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

وزارة الخارجية
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعربت وزارة الخارجية اليوم الإثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس في قطاع غزة في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب تلك الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVue