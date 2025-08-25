دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الإثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس في قطاع غزة في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب تلك الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة.