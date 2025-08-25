التطبيقي: قبول 16224 طالبًا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية للعام الدراسي 2025-2026

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن محمد الفجام نتائج القبول في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي والتدريبي 2026/2025 لحملة شهادة الثانوية العامة، مهنئًا أبناءه وبناته الطلبة المقبولين ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، شاكرا جميع العاملين في عمادة القبول والمشاركين في حملة “بدايتي صح” على ما بذلوه من جهد في الرد على جميع استفسارات المتقدمين وأولياء أمورهم خلال حملة القبول والتي نتج عنها نجاح عملية التسجيل للعام الحالي.

وصرّح عميد القبول والتسجيل أ.د. فوزي عبداللطيف الدوخي بأن القبول شمل جميع المستوفين لشروط القبول، وذلك وفق خطة القبول الأساسية المعتمدة ولوائح الهيئة المنظمة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 17084 قبل منهم 10713 في الفصل الاول (5822 ذكور و 4891 إناث) و5511 في الفصل الثاني (3250 ذكور و 2261 اثاث) بإجمالي (16224) طالبًا وطالبة للفصلين، وقد تم رفض عدد 860 طالبا وطالبة لعدم استيفائهم شروط القبول.

وأوضح د. الدوخي أن توزيع المقبولين تم وفق الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول، بالإضافة إلى ترتيب رغبات الطلبة على تخصصات الكليات والمعاهد والدورات التدريبية. وأضاف أن على جميع المقبولين اعتماد قبولهم فور إعلان النتائج وحتى نهاية يوم السبت الموافق 2025/9/6، وذلك عبر الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب في موقع الهيئة أو من خلال تطبيق «سهل». وبيّن أن رفض القبول يعني إلغاؤه نهائيًا دون تحويله إلى تخصص آخر، وأن عدم اعتماد القبول أو رفضه حتى انتهاء المهلة المحددة يعد بمثابة إلغاء تلقائي للقبول من النظام.

وفيما يخص المقبولين في التخصصات الطبية بكليتي التمريض والعلوم الصحية، أشار الدوخي إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي والحصول على شهادة خلو من الأمراض لتقديمها للجنة المقابلات في الكلية خلال الأسبوع الأول من الدراسة، مؤكدًا أن عدم الالتزام بهذا الشرط يؤدي إلى إلغاء القبول. كما أوضح أن استمارات الفحص متوفرة من خلال الضغط على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق لسهولة الوصول إلى نموذج الفحص الطبي أو من خلال الدخول الى صفحة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تواجد الموظفين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2025/8/26 في مبنى الدورات الخاصة – بنات، بالمجمع التكنولوجي بالشويخ، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ولمدة ثلاثة أيام للإستفسار حول نموذج الفحص.

وبيّن أن اجتياز المقابلة الشخصية يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد القبول النهائي، حيث تقرر عقد المقابلات الشخصية يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 سبتمبر 2025 للمقبولين في كلية التربية الأساسية (العارضية) وكلية العلوم الصحية (الشويخ)، فيما حُددت مقابلات كلية التمريض يوم الثلاثاء 2025/9/16 في مقر الكلية بالشويخ

وبشأن تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء، أوضح الدوخي أن النتائج النهائية ستُعلن لاحقًا بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، داعيًا الطلبة الذين وصلتهم رسائل باستكمال الإجراءات إلى اعتماد قبولهم في التخصص البديل مؤقتًا، على أن يُتاح للمقبولين لاحقًا التحويل إلى تخصص هندسة الإطفاء، بينما يُمنح غير المقبولين حرية الاختيار بين الاستمرار في التخصص البديل أو إلغاء القبول.

أما فيما يخص تخصص التربية البدنية فقد نوه الدوخي بأنه يتعين على الطالبات المقبولات في التخصص اجتياز اختبار القدرات (قوام – سباحه) والذي سيتم اجراؤه للمقبولات في الاسبوع الاول من الدراسة علما بأن اجتياز الاختبار شرطا اساسيا لاستكمال القبول في التخصص

وأعلن الدوخي أنه سيعقد في هذا العام وللمرة الأولى في تاريخ الهيئة الملتقى التنويري العام للطلبة المستجدين يومي 8 و9 سبتمبر 2025 في أرض المعارض – صالة رقم (5) من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، حيث خُصص اليوم الأول للطالبات واليوم الثاني للطلبة. وأوضح أن هذا الملتقى سوف يضم الملتقى أركانًا تعريفية لجميع كليات ومعاهد الهيئة، إلى جانب عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة المكتبات، إضافة إلى جهات خارجية لتقديم الخدمات التي يحتاجها الطالب مثل التقديم على الإعانة الطلابية ويُعد هذا الملتقى محطة أساسية لانطلاق الطلبة في مسيرتهم الدراسية، حيث سيتم خلاله تفعيل الحسابات الإلكترونية، واستخراج البطاقات الجامعية، واختيار مباني الكليات، واستكمال مختلف إجراءات ما قبل بدء الدراسة.

وأضاف أن الملتقى لن يقتصر على الإجراءات الرسمية، بل سيشمل ورشًا توعوية وفعاليات وأنشطة تعريفية تهدف إلى تهيئة الطلبة لبداية ناجحة، إلى جانب تنظيم فعاليات تحفيزية تتضمن مسابقات وسحوبات على جوائز قيمة، فضلًا عن توفير خصومات على المستلزمات الدراسية والملابس الجامعية، وذلك في إطار دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة.

ودعا الدوخي جميع الطلبة المقبولين إلى ضرورة حضور هذا الملتقى، مشددًا على أن استكمال بعض إجراءات القبول النهائية ستتم من خلال المشاركة فيه، مؤكّدًا أن الملتقى سيمكّن الطلبة أيضا من التعرف عن قرب على البيئة الأكاديمية والتواصل مع مختلف الإدارات والجهات المعنية بخدمتهم.

كما أكد على ضرورة متابعة موقع الهيئة الإلكتروني والحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع المواعيد والتعليمات، متقدمًا بالتهنئة القلبية للطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، سائلًا المولى عز وجل أن يكون العام الدراسي الجديد عامًا موفقًا للجميع.

ويمكن لكل طالب معرفة التخصص المقبول فيه عبر موقع الهيئة www.paaet.edu.kw أو من خلال منصة تطبيق «سهل» الحكومي، كما تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى أرقام هواتف الطلبة المسجلة في استمارات التقديم.