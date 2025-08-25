رئيس الأولمبية الكويتية يؤكد الالتزام الراسخ بالنهوض بالحركة الأولمبية والرياضية ودعم الرياضيين الكويتيين

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح التزام اللجنة الراسخ بالنهوض بالحركة الأولمبية والرياضية ودعم الرياضيين الكويتيين بما يضمن مستقبل رياضي مشرقا للأجيال القادمة باعتبار ان الرياضي هو محور العملية الرياضية وقلبها النابض.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الرياضيين الكويتي (2025) الذي تقيمه اللجنة اليوم الاثنين في مركز المؤتمرات في جامعة الكويت بالتعاون مع برنامج التضامن الأولمبي والمجلس الأولمبي الآسيوي ويستمر يوما واحدا.

وقال الشيخ فهد الناصر ان اللجنة حريصة على إرساء شراكتها مع الجهات الدولية والقارية بالمجال الرياضي لا سيما الأولمبية منها لتعزيز دور الشباب الرياضي واتاحة المساحات امامهم للتفوق معتبرا ان المنتدى منصة مهمة للحوار البناء لتطوير الرياضة بما يخدم مصلحة جميع الرياضيين.

وأعرب عن أمله بان يحقق هذا المنتدى أهدافه المرسومة بتطوير مسيرة الرياضة في دولة الكويت مثمنا تعاون ودعم كل من المجلس الأولمبي الأسيوي وجامعة الكويت للجنة الرياضيين في انجاح هذا المنتدى.

من جانبه قال رئيس لجنة الرياضيين في اللجنة عبدالله شعبان في كلمة مماثلة ان هذا المنتدى الذي يقام لأول مرة يهدف لدعم الرياضيين وارشادهم لأفضل السبل للاستعداد الامثل للاستحقاقات الرياضية المقبلة بدنيا وذهنيا وصحيا متقدما بالشكر للجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة وجامعة الكويت لدعمهم بتنظيم هذا التجمع الرياضي.

بدوره قال القائم بأعمال مساعد مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية الدكتور سليمان الرفيع في كلمته ان الجامعة بجانب كونها صرحا أكاديميا وعلميا فإنها حريصة على دعم هذه الملتقيات الشبابية والرياضية مثنيا على جهود كافة المؤسسات الرياضية لإقامة هذا المنتدى المتميز.

وشارك في جلسات المنتدى نخبة من القادة والخبراء الرياضيين من الكويت والعالم العربي لتقديم خبراتهم ورؤيتهم لتطوير مستقبل الرياضة في عدد من محاور المنتدى.

وركز مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله على الدعم الفني والاداري الكبير الذي تقدمه الكويت للرياضيين من لاعبين ومدربين وحكام في مختلف الالعاب الرياضية.

كما تطرق الدكتور عبدالرحمن المصاطفة وهو لاعب منتخب الاردن السابق في الكاراتيه والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020) الى كيفية التحضير الذهني للاستحقاقات الكبرى ودوره في تحقيق الانجازات الكبرى.

ومن ناحيتها أكدت رئيسة قسم مكافحة المنشطات في المجلس الأولمبي الآسيوي نادية الشمالي أهمية الحرص والوعي بخطورة هذه الآفة فيما تناولت المحاضرة الدولية إيناس حسين قضية منع التلاعب في المنافسات الرياضية وتحدثت مساعدة مدير العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية موضي السديري عن محور حماية الرياضيين.