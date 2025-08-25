النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماعا للفريق المعني بتنظيم إنشاء الحسينيات والمساجد

النائب الأول يترأس اجتماعا للفريق المعني بتنظيم إنشاء الحسينيات والمساجد التي تستضيف الشعائر الدينية

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين الاجتماع الأول للفريق المعني بتنظيم إنشاء الحسينيات والمساجد التي تستضيف الشعائر الدينية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذه الجهود تجسد رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الديني وضمان التزامها بالقوانين والضوابط المعتمدة بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية والمحافظة على مكانة الكويت المرموقة إقليميا ودوليا.

وذكر البيان أن الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وحرصا على وضع آليات واضحة ومعايير رفيعة لتنظيم إنشاء وترخيص هذه الدور الدينية بما يحقق الأثر الإيجابي المنشود منها ويعزز دورها في خدمة المجتمع.

وأضاف أن الاجتماع يأتي كذلك في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز جهودها الرامية إلى تنظيم العمل الديني والخيري بما يحفظ ريادتها ويصون سمعتها المرموقة.