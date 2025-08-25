الرئيس السوري يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة

الرئيس السوري أحمد الشرع

يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس الإثنين.

والشرع الذي أطاح حكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، سيكون أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1967.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية من دون الكشف عن اسمه “سيشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلقي كلمة”.

وأضاف “سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى” الذي يُعقد بين 22 و30 ايلول/سبتمبر.

ومنذ وصولها الى السلطة في دمشق، حظيت السلطة الانتقالية بدعم إقليمي ودولي.

وسبق لوزير الخارجية أسعد الشيباني أن تحدث لأول مرة أمام مجلس الأمن في 25 نيسان/أبريل، بعدما رفع علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.

ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب ماضيه الجهادي، ويتعيّن عليه الحصول على استثناء خاص لكلّ مرة يسافر فيها إلى الخارج.

والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 أيار/مايو، بعد أيام من زيارته الى باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.