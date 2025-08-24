المستشار الألماني يدعو إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد بعيدًا عن الولايات المتحدة

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد 24 أغسطس/ آب، إنه ينبغي لألمانيا أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع التكتل وذلك من خلال إيجاد شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة، وهو حدث يمكن للناس فيه زيارة مؤسسات برلين والمشاركة في المناقشات، “كيف نتعامل مع التجارة العالمية إذا كان الأميركيون، على سبيل المثال، لم يعودوا مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية؟”.

وأضاف قائلاً “يجب أن نبحث عن شركاء في العالم يشاركوننا نفس تفكيرنا”.

ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يحظى بنسبة تأييد 25%، متساوياً مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد مؤخراً.

وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية إطارية في 28 يوليو/ تموز.

وقال ميرتس “نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة”، لكنه أشار إلى فرص تجارية محتملة في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، على أن تكون ذات منفعة متبادلة. وأضاف “يجب أن نمضي في هذا الطريق باستمرار”.