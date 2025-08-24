منتخب الكويت للجودو يحصد 9 ميداليات في ختام بطولة آسيا المفتوحة بالأردن

حقق منتخب الكويت للجودو أربع ميداليات ذهبية وخمس برونزيات في ختام بطولة كأس آسيا المفتوحة لفئتي الشباب والناشئين التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان.

وقال رئيس الوفد أمين صندوق الاتحاد الكويتي للجودو فيصل الحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مراسم التتويج اليوم الأحد إن البطولة شهدت منافسات متميزة من لاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وأشاد الحمد بمستوى لاعبي المنتخب المميز في البطولة الآسيوية ما ساهم في تحقيقهم نتائج طيبة والفوز بالميداليات لافتا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الإعداد الجيد للاتحاد الكويتي للجودو وتقديم الاستراتيجيات الفنية التي وضعها للمنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات العربية والآسيوية.

وثمن دور الهيئة العامة للرياضة في دعم ومساندة الاتحادات الرياضية وتقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق نتائج ايجابية تعكس مستوى الرياضة الكويتية ودورها الريادي في البطولات العربية والدولية.

وأثنى على أداء اللاعبين وروحهم القتالية في البطولة والمساهمة في رفع اسم دولة الكويت في المنافسات الخارجية من خلال تقديم مستويات عالية أمام لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأعرب الحمد عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة الأسيوية للجودو من خلال تنظيم وتسهيل سير أعمال البطولة والمنتخبات المشاركة فيها.