وزير الدفاع يشهد إجراءات القرعة العلنية لاختيار الطلبة الضباط للدفعة 1 من حملة الشهادة الجامعية للعنصر النسائي

شهد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، مساء أمس السبت ، إجراءات القرعة العلنية لاختيار المتقدمات لدورة الطلبة الضباط للدفعة (1) من حملة الشهادة الجامعية للعنصر النسائي والتي أُجريت في مبنى متعدد الأغراض بمعسكرات المباركية.

وأكد خلال عملية القرعة العلنية حرص وزارة الدفاع على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي تضمن العدالة في اختيار المرشحين وفق معايير واضحة ونزيهة.

كما حضر إجراءات القرعة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن عبدالله أحمد التركيت ، إلى جانب عدد من كبار الضباط القادة.

والجدير بالذكر أن عدد المتقدمات بلغ (654) وبلغ عدد المقترعات (112) وتم قبول (51) مرشحةً ، كما تم اختيار (18) مرشحةً ضمن قائمة الاحتياط، موزعين على التخصصات العلمية والأدبية وفق احتياجات القوات المسلحة.