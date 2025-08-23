الدوري الإسباني: ريمونتادا برشلونة تطيح ليفانتي وأتلتيكو من دون فوز

من المباراة

حقق برشلونة حامل اللقب “ريمونتادا” قلب بفضلها الطاولة على مضيفه ليفانتي العائد 3-2 السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية الفريق الكاتالوني في الشوط الثاني بعدما تأخّر في الأول بهدفي إيفان روميرو (15) وخوسيه موراليس (45+7) لكنّه رد في أربع دقائق بهدفي بيدري (49) وفيران توريس (52).

وقبل انتهاء المباراة، أهدى أوناي إيلغيسابال أودوندو برشلونة هدفا ثالثا بتسجيله بالخطأ في مرماه (90+1).

ورفع برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بعدما كان استهلّ مشواره بفوز على مضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، فيما تلقى ليفانتي خسارته الثانية بعد الأولى أمام مضيفه ألافيس 1-2.

وهي رابع مباراة على التوالي يفوز فيها برشلونة بعد تأخره بهدفين في الدوري (فاز على كل من أتلتيكو مدريد 4-2، سلتا فيغو 4-3 وريال مدريد 4-3).

وهذه أول مواجهة بين الفريقين في الدوري منذ هبوط ليفانتي في موسم 2021-2022، حين فاز برشلونة 3-2 إيابا.

في البداية حاول الوافد الجديد الإنكليزي ماركوس راشفورد افتتاح التسجيل سريعا بتسديدة من زاوية ضيقة تصدى لها الحارس بابلو كونات (5).

وردّ خوسيه موراليس بهدف لم يُحتسب بداعي التسلل (9)، لكن الشباك اهتزت للمرة الثانية بهدف السبق عبر روميرو الذي تسلّم كرة من الألماني جيريمي توليان القادم من ساسوولو الإيطالي، فمرّ عن باو كوبارسي وسدد في المرمى (15).

طوال الدقائق الـ30 التالية، لم يقدّم برشلونة ما يشفع له للعودة إلى غرف الملابس متعادلا، باستثناء إهدار فيران توريس فرصة خطيرة حين سدد كرة قريبة بالعارضة (37)، ورأسية من البرازيلي رافينيا بجاور القائم الأيسر (45).

وعلى عكس ما تمنى برشلونة، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على أليخاندرو بالدي، انبرى لها موراليس ووضعها على يسار الحارس جوان غارسيا (45+8).

دخل برشلونة الشوط الثاني ضاغطا وفي ظنّه العودة كما فعل في آخر ثلاث مباريات تأخر فيها بهدفين، فبدأ تهديده عبر نجمه الشاب لامين جمال بتسديدة قوية أبعدها الحارس (48).

ووجد بيدري الحل بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس كونات عن التصدي لها (50)، مُعلنا بداية العودة.

ولم تكد تمرّ دقيقتين حتى عادل توريس النتيجة بعدما تابع بقدمه ركنية نفذها رافينيا (52).

وحافظ الحارس كونات على التعادل بتصديه المدهش لكرة سددها رافينيا وتغيّر مسارها من المدافع أوناي إيلغيزابال أودوندو (85).

لكن أودوندو أخطأ مجددا في محاولته تشتيت كرة عرضية ووضعها في مرماه (90+1)، مهديا برشلونة “ريمونتادا” هي الرابعة تواليا في المباريات التي تأخّر فيها بهدفين.

نقطة أولى لأتلتيكو

وفشل أتلتيكو مدريد باستعادة توازنه بعد خسارته في مستهل مبارياته واكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي العائد 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو.

ولم يتأخّر أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل عبر هدّافه النروجي ألكسندر سورلوث، رابع هدافي الـ”لا ليغا” في الموسم الماضي بـ20 هدفا، حين وصلته تمريرة طويلة من السلوفاكي دافيد هانكو تابعها في الشباك (8).

وانسلّ رافا مير القادم من فالنسيا بين الدفاع، مستغلا عرضية من ألفارو رودريغيس ليسجل التعادل لإلتشي (15).

وكان أتلتيكو قد خسر أمام مضيفه إسبانيول 1-2 افتتاحا، فيما تعادل إلتشي على أرضه مع ريال بيتيس 1-1.

وأجرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مجموعة من التغييرات أبرزها الفرنسي أنطوان غريزمان والإنكليزي كونور غالاغر والإيطالي جياكومو راسبادوري (68)، وكاد يحصل على مبتغاه في الدقائق الأخيرة وسط ضغط هائل من الفريق المدريدي، لكن النتيجة لم تتغيّر وبقيَ عاجزا عن التسجيل أمام الفريق الذي هبط في موسم 2022-2023 حين حلّ أخيرا.

وتُعد النتيجة مخيّبة لفريق سيميوني الذي فاز برباعية نظيفة على إلتشي في كانون الثاني/يناير ضمن مسابقة الكأس، في حين كانت هذه المواجهة الأولى بينهما على صعيد الدوري 2023 حين فاز المضيف إلتشي 1-0.

مع ذلك، حافظ أتلتيكو على سجله شبه المثالي أمام إلتشي على أرضه، بوصوله إلى 25 مباراة من دون خسارة (21 فوزا و4 تعادلات).

وتعادل ريال مايوركا مع ضيفه سلتا فيغو بهدف لمثله. سجل للأوّل ماتيو موراي باوسا (88) بعدما تقدّم الضيوف عبر خافيير رويدا (38).

وهذه أول نقطة للفريقين بعدما كانا قد خسرا أمام برشلونة 0-3 وخيتافي 0-2 تواليا.