الدوري الإنكليزي: توتنهام يُلحق الهزيمة الأولى بسيتي وأرسنال يستعرض بخماسية

لاعبو أرسنال يحتفلون بتسجيل هدف

ألحق توتنهام بمضيفه مانشستر سيتي خسارة أولى بثنائية نظيفة في عقر داره بملعب الإتحاد ضمن المرحلة الثانية للدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت، فيما استعرض أرسنال بخماسية نظيفة أمام ليدز يونايتد لكنه خسر لاعبَين للإصابة.

ونجح توتنهام للمباراة الثالثة تواليا بالخروج بالفوز أم التعادل في ملعب الإتحاد (فوزان مقابل تعادل)، كان آخرها إلحاقه هزيمة ثقيلة بالستيزنز برباعية نظيفة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وسجّل هدفي الفريق اللندني الويلزي برينان جونسون (35) والبرتغالي جواو بالينيا (45+2).

وتابع توتنهام الذي حلّ في المركز السابع عشر الموسم الماضي قبل أن يُتوّج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” من دون أن يُجنّب ذلك المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الإقالة ليحلّ مكانه الدنماركي توماس فرانك، انطلاقته القوية بعد فوزه في المرحلة الأولى على بيرنلي 2-0 ليرتقي الى الصدارة بست نقاط.

قال فرانك “أنا فخور للغاية باللاعبين، كان أداء مذهلا”.

وأضاف “العقلية هي السر. يجب أن تكون لدينا هذه العقلية للفوز بمباريات مثل هذه”.

أما سيتي الطامح لاستعادة اللقب بعد حلوله ثالثا الموسم الماضي، فمُني بخسارته الاولى بعد فوزه الافتتاحي على ولفرهامبتون 4-0.

قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا “افتقدنا أبسط الأمور. بالطبع علينا أن نتحسّن، لكني قلت الكلام عينه بعد مباراة ولفرهامبتون”.

اضطر غوارديولا لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة الجزائري راين آيت-نوري، ليدفع مكانه الهولندي ناثان أكيه (23).

نجح توتنهام في فرض الصمت بملعب الإتحاد بعد أن سجّل جونسون الهدف الأول اثر تفوّق البرازيلي ريتشارليسون على جون ستونز بالسرعة على الجهة اليمنى قبل أن يرسل كرة إلى داخل المنطقة فحولها الأول الى داخل الشباك من مسافة قريبة. وتم تأكيد الهدف بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” إثر رفع راية التسلل في البداية (29).

وأهدى سيتي الضيوف الهدف الثاني بعد هفوة قاتلة بالتمرير من الحارس جيمس ترافورد تحت ضغط من ريتشارليسون، فانقض بالينيا على الكرة مصوبا كرة سهلة داخل الشباك (45+2).

أرسنال يستعرض بحضور إيزي

بعد فوزه المهم على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، حقق أرسنال فوزه الثاني بنتيجة عريضة هذه المرة على ضيفه ليدز يونايتد العائد 5-0، تحت أنظار الوافد الجديد إيبيريتشي إيزي.

سجل كل من الهولندي جاستن تيمبر (34 و56) وبوكايو ساكا (45+1) والسويدي فيكتور يوكيريس (48 و90+5 من ركلة جزاء).

وكان النادي اللندني أعلن في وقت سابق السبت اكتمال تعاقده مع الجناح الدولي إيزي قادما من كريستال بالاس بعقد تُقدّر قيمته بـ92 مليون دولار.

لكن فوز أرسنال الكبير عكّره إصابة القائد النروجي مارتن أوديغارد وساكا.

في المباراة، لاحت فرصة أمام يوكيريس لتسجيل باكورة أهدافه مع أرسنال حين وصلته كرة بالخطأ من الدفاع، لكنه تسرّع في تسديدها إلى جانب المرمى (16).

وفي حين فشل مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك بالتسجيل برأسية تصدى لها الحارس الإسباني دافيد رايا (20)، نجح مواطن الأول الظهير الأيمن تيمبر بافتتاح التسجيل لأرسنال برأسية بعد متابعته ركنية نفذها ديكلان رايس (34).

وتعرّض قائد أرسنال أوديغارد للإصابة ما أفسد احتفاليته بمباراته الـ200 مع أرسنال في مختلف المسابقات.

لكن احتفالات أرسنال على أرض الملعب تواصلت مع تسجيل الجناح ساكا الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من تيمبر (45+1).

في الشوط الثاني، تمكّن يوكيريس من تسجيل هدفه الأول بقميص “المدفعجية” حين تسلّم كرة على الجهة اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء وسدد إلى يمين الحارس (48).

وعكّرت إصابة ساكا احتفالات أرسنال بعدما طلب التبديل وخرج من أرض الملعب نحو مدربه ليشرح له الإصابة التي بدا أنه تعرّض لها من دون التحام مع أي لاعب (53).

لكن تيمبر واصل الاستعراض بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد دربكة داخل المنطقة تابع على إثرها الكرة في المرمى (56)، قبل أن يحصل فريقه على ركلة جزاء أهداها رايس أحد المسددين عادة إلى يوكيريس الذي نفذها بنجاح (90+5).

واتارا الصفقة القياسية يقدّم نفسه

وحقق بورنموث الذي سقط في المرحلة الأولى أمام ليفربول 2-4، فوزه الأول على ضيفه ولفرهامبتون المنقوص بهدف نظيف سجله ماركوس تافرنييه (4) قبل طرد البرتغالي توتي من الضيوف (49).

وهذه الخسارة الثانية تواليا لولفرهامبتون صاحب المركز السادس عشر في الموسم الماضي، بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي 0-4.

وقاد البوركينابي دانغو واتارا القادم من بورنموث بصفقة قياسية لبرنتفورد (58 مليون دولار)، فريقه الجديد إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله في الدقيقة 13.

وعوّض برنتفورد خسارته الأولى أمام نوتنغهام فوريست 1-3، في حين تلقى أستون فيلا خسارته الأولى بعد تعادله مع نيوكاسل يونايتد سلبا في المباراة الافتتاحية.

بدوره، عوّض بيرنلي خسارته الأولى أمام توتنهام بثلاثية نظيفة، بفوز على ضيفه الصاعد ساندرلاند بهدفين من دون رد سجلهما الايرلندي جوش كولين (47) وجايدون أنتوني (88).