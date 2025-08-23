زلزال بقوة 3.2 درجة جنوب أربيل دون خسائر

قياس قوة أحد الزلازل

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية اليوم السبت تسجيل زلزال بقوة 2ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب محافظة (أربيل) بإقليم كردستان العراق دون وقوع خسائر.

وذكرت الهيئة في بيان أن الزلزال وقع في منطقة تبعد حوالي 70 كيلومترا جنوب (أربيل) وشعر بها السكان بالقرب من منطقة حدوثها.

وبحسب التقرير الشهري للهيئة فقد بلغ العدد الكلي للزلازل المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية في يوليو الماضي 38 زلزالا منها 17 زلزالا داخل العراق.

وتركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في داخل العراق في محافظات (السليمانية) و(دهوك) و(أربيل).