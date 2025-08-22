الدوري الإنكليزي: تشلسي يُلحق خسارة قاسية بمضيفه وست هام

من المباراة

ألحق تشلسي بمضيفه وجاره اللندني وست هام خسارة قاسية هي الثانية تواليا له بنتيجة 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان تشلسي سقط في فخ التعادل السلبي على أرضه في المرحلة الأولى أمام جاره كريستال بالاس. في المقابل، تعرض وست هام لخسارة قاسية أمام سندرلاند الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة 0-3.

وقبل بداية مباراة اليوم اصيب مهاجم تشلسي كول بالمر ولم يشارك اساسيا فحل بدلا منه البرازيلي استيفاو.

بدأ وست هام بشكل مثالي عندما منحه البرازيلي لوكاس باكيتا التقدم بهدف رائع بعدما تقدم بالكرة من وسط الملعب قبل ان يطلقها قوية من خارج المنطقة عانقت شباك الحارس الإسباني روبرت سانشيس (6)، لكن رد تشلسي كان صاعقا لأنه سجل ثلاثية خلال 19 دقيقة.

وأدرك المهاجم البرازيلي الجديد القادم من برايتون جواو بيدرو التعادل لتشلسي بكرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية (19). وسرعان ما اضاف الجناح البرتغالي بيدرو نيتو الثاني عند القائم الثاني (23).

واضاف لاعب الوسط الارجنتيني انتسو فرنانديس الثالث بعد مجهود فردي رائع للبرازيلي استيفاو على الجهة اليمنى (34).

وأجهز تشلسي على منافسه في الشوط الثاني عندما أضاف الاكوادوري مويسيس كايسيدو الرابع اثر خطأ لحارس وست هام (54)، ثم أضاف المدافع تريفور شالوباه الخامس من مسافة قريبة (58).

وتبرز في هذه المرحلة مباراتا مانشستر سيتي مع توتنهام السبت، ونيوكاسل مع ليفربول الاثنين.