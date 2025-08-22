أمين عام مجلس التعاون يطالب بتحرك دولي فوري لإرغام الاحتلال على فتح المعابر إلى غزة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط.

وقال البديوي في بيان صحفي إن إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم عن حالة المجاعة رسميا في قطاع غزة ووصولها إلى مستويات كارثية يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.

وشدد البديوي على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم والالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.