وزارة الخارجية: نتابع بقلق بالغ تصنيف قطاع غزة بحالة مجاعة وفق معايير الامم المتحدة

وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إنها تتابع بقلق بالغ ما جاء في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) بدخول قطاع غزة رسميا بحالة المجاعة وفقا لمعاييرالأمم المتحدة.

وجددت (الخارجية) في بيان لها ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لسياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة في خرق صارخ لمواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار رقم 2417 وهو القرار الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع.

كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل إلى قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.