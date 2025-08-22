رئيس الاحتياطي الفدرالي: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الجمعة بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة، طارحا احتمال خفض معدلات الفائدة قريبا لمواجهة تزايد التضخم والتراجع في سوق العمل.

وفي آخر كلمة يلقيها قبل انتهاء ولايته خلال ندوة جاكسون هول حول السياسة الاقتصادية المنعقدة في وايومينغ (غرب) وحظيت بمتابعة كبيرة، قال باول إن “مخاطر تراجع الوظائف في تزايد”، مضيفا أنه على ضوء هذه المؤشرات فإن الولايات المتحدة تقترب من الوقت الذي سيتحتم فيه تليين السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

وباول حاليا في موقف صعب يحتم عليه الموازنة بين احتمال أن تتسبب رسوم ترامب الجمركية المشددة على شركاء بلاده التجاريين بتضخم متواصل ومخاطر تراجع سريع في سوق العمل.

كما أنه يواجه انتقادات وضغوطا متواصلة من الرئيس الجمهوري لحضه على خفض معدلات الفائدة.

وأوضح باول أنه “في حين يبدو سوق العمل متوازنا، إلا أن هذا نوع غريب من التوازن الناتج عن تباطؤ ملحوظ في كل من العرض والطلب على العمال”.

وأضاف أن “مفاعيل الرسوم الجمركية باتت واضحة على أسعار المستهلكين”، متوقعا أن يزداد هذا التأثير خلال الأشهر المقبلة.

لكنه أكد “لن نسمح لزيادة لمرة في مستوى الأسعار أن تتحول إلى مشكلة تضخم دائمة”.