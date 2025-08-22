دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاستهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان في انتهاك مرفوض وصارخ للقوانين والأعراف الدولية وللجهود الإنسانية.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت تستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية مجددة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بما ورد في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023 ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

كما تشدد على دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان والحفاظ على وحدة أرضه وسلامة شعبه الشقيق.