الأمين العام للجامعة العربية يدين إقرار الاحتلال خطة استيطانية شرق القدس المحتلة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة اليوم الخميس إقرار الاحتلال الإسرائيلي خطة استيطانية تستهدف فصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.

وأكد أبو الغيط في بيان صحفي أن المشروع الاستيطاني المعروف باسم (إي 1) يقسم الضفة الغربية ويعيق التواصل بين أطراف أراضي الضفة ويقوض حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أن الخطة تشكل تهديدا حقيقيا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين داعيا إلى تحرك دولي للتصدي المشروع الاستيطاني الخطر.

وأوضح أن الحفاظ على حل الدولتين يمثل أولوية رئيسية وأن “أي بديل عنه سيفاقم العنف وعدم الاستقرار”.

وأكد الأمين العام أن إقرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطة يكشف مجددا عن الطبيعة التوسعية لحكومة الاحتلال المتطرفة منددا بخططها الاستيطانية في الضفة.

وكان ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة صادق على مخطط بناء استيطاني جديد في المنطقة (إي 1) شرق مدينة القدس المحتلة.

وتشمل الخطة بناء أكثر من 3401 وحدة استيطانية وإقامة مستوطنة جديدة باسم (عشآهل) تشمل إقامة 342 وحدة.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة ووصف هذه الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي في مسيرة الاستيطان”.