وزير الصحة: لا خدمات صحية في المستشفيات والمراكز التخصصية للقادمين إلى دولة الكويت بتأشيرات مؤقتة أو بغرض الزيارة

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً يقضي بعدم شمول الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية للقادمين إلى الكويت بتأشيرات موقتة أو بغرض الزيارة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها إن القرار يأتي في إطار الحرص على الجودة وإحكام إدارة الموارد الصحية، وضمان استدامة جودة الرعاية المقدمة.

وأضافت أن القرار خطوة تأتي في إطار رؤية صحية شاملة، لضمان تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية، وترشيد تقديم الخدمة ومساعدة المواطنين لمستحقيها، وتعزيزًا لتوجيه الإمكانات والطاقات لخدمة المواطنين والشمولين بالتغطية الصحية، بما يضمن استدامة النظام الصحي والمحافظة على جودة الخدمات.