وزير الصحة يؤكد التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المواطنين وترجمة ملاحظاتهم إلى خطوات عملية

وزير الصحة يلتقي أهالي وأعضاء مجلس محافظة الأحمدي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على ترجمة ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى خطوات عملية تلبي التطلعات وتعزز جودة الرعاية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء للوزير العوضي مع أهالي وأعضاء مجلس محافظة الأحمدي وبدعوة من المحافظ الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

وأضافت أن اللقاء تضمن مناقشة مقترح تحويل منطقة الأحمدي الصحية إلى مدينة طبية وبحث مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية التخصصية إضافة إلى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية.

ويجسد هذا اللقاء وفق البيان الاهتمام الواضح للمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها بالتواصل مع الأهالي وترسيخ الشراكة مع مجلس المحافظة خدمة للمواطنين وللارتقاء بالخدمات الصحية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد ورئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية الدكتور فهد العازمي.