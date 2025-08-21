الداخلية: ضبط 115 مخالفا للإقامة و3 مطلوبين قضائيا في حملات مرورية على الطرق السريعة خلال أسبوع

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن ضبط 115 مخالفا للاقامة وثلاثة مطلوبين قضائيا في حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة شملت الدائري السابع خلال أسبوع واحد بدءا من 13 الجاري ولغاية يوم أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن الحملات أسفرت عن تحرير 3239 مخالفة مرورية وحجز مركبتين لمخالفتهما قانون المرور وإحالة 3 حالات إلى نظارة المرور وضبط 56 مركبة وثلاثة أشخاص مطلوبين قضائيا كما تم ضبط 115 مخالفا لقانون الإقامة والعمل.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 12 حدثا لقيادتهم مركبة بدون رخصة فيما تمت إحالة 36 شخصا بدون إثبات إلى المخفر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها الأمنية على جميع الطرق لتحقيق المزيد من الانضباط والحد من المخالفات المرورية بما يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية.