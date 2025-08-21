البلدية تؤكد على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وتطبيق معايير السلامة بقطاع البناء والإنشاء

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس أهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وعلى تطبيق معايير السلامة في أعمال البناء والإنشاء في القطاعين الصناعي والاستثماري.

وشدد رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بمحافظة العاصمة مهند السعيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية لتفادي الحوادث الخاصة بفترات الصيف ومراعاة الاحتياط بشأن الحرائق والالتزام بمتطلبات استراحات العمال.

وقال السعيدي إن الحملات التفتيشية تستهدف التأكد من التزام الاستشاريين والمقاولين بلوائح البلدية وقوة الإطفاء العام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ومدى تطبيقهم القوانين والتعاميم الصادرة بشأن معايير السلامة في المواقع الإنشائية.

وذكر أن البلدية تقوم بإنذار ومخالفة شركات المقاولات لضمان التزامها باشتراطات الأمن والسلامة موضحا أنه تم توجيه تنبيه لنحو 18 عقارا في منطقة بنيد القار وقامت سبع شركات بإزالة المخالفات بشكل طوعي.

وأفاد بأن الشركات المخالفة ستحصل على إنذارات بالمخالفات “ومن ثم سنقوم بعمل حظر لملف الشركة المخالفة” داعيا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية.

وشدد على أن الفرق الرقابية في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح البلدية وأنظمتها من خلال حملات التفتيش الميدانية.