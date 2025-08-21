الصليب الأحمر يقول إن الوضع لا يحتمل مع تكثيف الاحتلال عملياته في غزة

الصليب الاحمر في غزة

رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن تكثيف القتال في قطاع غزة أمر “لا يحتمل” مع شن جيش الاحتلال عملية جديدة في القطاع الفلسطيني وتكثيف قصفه عليه.

وقال كريستيان كاردون الناطق باسم اللجنة ومقرها في جنيف في رسالة إلى وكالة فرانس برس “تكثيف القتال في غزة يعني المزيد من القتلى والمزيد من النزوح والدمار والمزيد من الذعر”.

وأضاف “غزة مكان مغلق لا يمكن لأي شخص الفرار منه وحيث الحصول على الرعاية الصحية والطعام والمياه العذبة يتراجع” مشيرا أيضا إلى أن “أمن العاملين في المجال الإنساني يتراجع ساعة بعد أخرى”.

وختم بالقول إن الوضع “لا يحتمل”.

وتشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل نشط في العلميات الإنسانية على الأرض في قطاع غزة، وقد شاركت في كل عمليات تبادل رهائن محتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال.

منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون جدوى إلى زيارة الرهائن المحتجزين في القطاع.

ولا يزال 49 رهينة محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 لقوا حتفهم بحسب الاحتلال.

وأقر الاحتلال الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة واستدعت 60 ألف جندي احتياط وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني نسمة.