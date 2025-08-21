مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماع كبار المسؤولين الخليجيين لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا

مساعد وزير الخارجية السفير نجيب البدر خلال ترؤسه الاجتماع

ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر اليوم الخميس اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية دول المجلس بشأن دعم وتعزيز أطر التعاون مع الجمهورية العربية السورية.

وقال السفير البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي إن الاجتماع يجسد روح المسؤولية المشتركة والحرص الجماعي لدول مجلس (التعاون) على متابعة مستجدات الأوضاع في سوريا الشقيقة ويؤكد في الوقت ذاته ثبات مواقفها الراسخة في دعم تطلعات الشعب السوري المشروعة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة كافة.

وأضاف أن دول مجلس التعاون لم تدخر جهدا في تقديم الدعم للشعب السوري إذ كانت سباقة في الاستجابة لاحتياجاته الإنسانية والإغاثية كما تبنت مواقف سياسية واضحة دعمت الجهود الدولية للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها وهو ما تجلى في القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس الوزاري الخليجي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لهذه الجهود وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ(164) التي استضافتها دولة الكويت في يونيو الماضي الذي أكد أهمية تعزيز أطر التعاون مع سوريا وتطوير آليات أكثر فاعلية لدعم الشعب السوري بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف معاناة السوريين.

وأوضح السفير البدر أن دول مجلس التعاون أكدت خلال الاجتماع عزمها مواصلة كل جهد ممكن بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز مسارات التعاون مع سوريا في مختلف المجالات ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة.