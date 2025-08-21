دولة الكويت تعرب عن بالغ قلقها إزاء التدهور المتسارع للوضع الإنساني في السودان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن بالغ قلق دولة الكويت إزاء التدهور المتسارع للوضع الإنساني الذي يعاني من وطأته شعب السودان الشقيق ولبلوغ مستوى الاحتياجات الإنسانية مستويات حرجة نتيجة الوضع القائم.

وطالبت الوزارة في بيان لها كافة الأطراف باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم وفقا للالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان للعام 2023.

وأضافت (الخارجية) أنها تدعم ما تضمنه البيان الصادر من مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان) بهذا الشأن وتشيد بما تضمنه من خطوات بناءة في إطار التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوداني الشقيق.